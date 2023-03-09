Великолучанин сумел сохранить деньги после общения с мошенниками

11:38, 10 марта 2023, ПАИ

Великолучанин сумел сохранить деньги после общения с мошенниками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полиции мужчина рассказал, что 8 и 9 марта ему звонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что некие злоумышленники пытаются оформить на него кредит на миллион рублей. В связи с этим «доброжелатели» настоятельно рекомендовали мужчине самому оформить кредит и перевести деньги якобы на безопасный счет.

Великолучанин на эту уловку не поддался и прекратил разговор.