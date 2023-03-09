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Происшествия

В Дедовичах суд лишил водительских прав женщину с эпилепсией

Суд лишил водительских прав жительницу Дедовичского района с диагнозом «симптоматическая эпилепсия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Районная прокуратура по результатам проверки исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения установила, что 55-летняя местная жительница имеет водительское удостоверение при наличии у нее диагноза «симптоматическая эпилепсия», что является противопоказанием к управлению автомобилем.

В связи с этим прокуратура Дедовичского района направила в суд соответствующий иск. По результатам его рассмотрения женщина лишена права управления транспортными средствами.

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