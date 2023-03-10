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Культура

Конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдет в Изборске

V Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 23-24 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Конференция ежегодно собирает в Изборске представителей музейного сообщества, епархии, историков - неравнодушных людей, осознающих важность сохранения и возрождения отечественного культурного наследия.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В этом году мероприятие посвящено 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и приурочено к Году педагога и наставника.

Основные темы конференции:

- История Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

- Русский рубеж

- Сотрудничество Русской православной церкви и музеев

- История сельских храмов

- Духовное наставничество в лицах

- Сельские храмы как объекты религиозного, событийного и культурного туризма.

Музей приглашает всех заинтересованных принять участие в конференции и выступить с докладом. Подробные условия и форма заявки размещены на сайте. Срок подачи заявок - до 20 марта. Вопросы по организации и проведению конференции: 8 (81148) 96-602, izborsk@yandex.ru, msssm9@yandex.ru.

Организаторы мероприятия: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» при поддержке мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина под руководством профессора А. К. Крылова.

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