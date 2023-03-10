Организации Пскова приглашают к участию в вебинаре по обращению с опасными отходами

12:05, 10 марта 2023, ПАИ

ФГУП «ФЭО» организует вебинар по работе в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Мероприятие состоится 14 марта в 9:30. К участию приглашаются отходообразователи, которые не имеют собственных мощностей по обращению с отходами I и II классов.

Во время вебинара участники смогут задать вопросы. По вопросам участия в вебинаре, регистрации и подключения можно позвонить по телефону +7 923 111 45 51, электронная почта: MVPotokova@rosfeo.ru

С 1 марта 2022 года обращение с отходами I и II классов опасности осуществляется с учетом требований статьи 14.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Все информационное взаимодействие по организации надлежащего обращения с отходами I и II классов опасности, в том числе по заключению договоров на оказание услуг федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности, осуществляется с применением функционала федеральной государственной информационной системы учета и контроля.