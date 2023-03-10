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Общество

Новый пешеходный маршрут для туристов появится в Псковской области

Новый туристический маршрут «Псковская тропа» запустят в регионе в 2023 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщил автор проекта Михаил Чикуров.

Кольцевой маршрут будет начинаться в Пскове и проходить вдоль Мальской долины к Изборску, через реку Великую туристы будут снова возвращаться в Псков.

Фото: сайт «Псковская тропа»

Все желающие смогут сами пройти его, ознакомившись со всей доступной информацией. Со временем на маршруте появятся гиды и экскурсоводы, будут организованы специальные туры.

«Путь, по которому мы предлагаем вам устремиться, впитал в себя те самые узнаваемые, мягкие и певучие и, главное, разнообразные черты Псковщины, создающие её образ. Это достаточно протяженная тропа, но каждый волен пройти по ней столько, сколько сочтёт нужным. И совершать те остановки, что важны именно вам. Погружайтесь и растворяйтесь, вдыхайте и очаровывайтесь, идя по тропе вперёд. Открывая новое снаружи и, возможно, внутри себя», – говорится в описании маршрута.

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