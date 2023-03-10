Ольга Федорова: В школьных столовых не найти тех, кому не нравится питание

12:25, 10 марта 2023, ПАИ

На последней сессии Псковской городской Думы депутаты вновь подняли вопрос о школьном питании младшеклассников. Были озвучены суммы, которые на день выделяются разным социальным группам: малоимущим, детям с ограниченными возможностями здоровья и так далее. О том, какие сегодня вопросы приходится решать на местах, хватает ли этих денег на школьные обеды и какое меню в столовых, - в интервью с заместителем председателя Псковской городской Думы, директором лицея экономики и основ предпринимательства Ольгой Федоровой.

- Ольга Александровна, что нового в этом вопросе, только ли то, что в список включены дети, находящиеся по состоянию здоровья на домашнем обучении?

- Напомню, что первую половину 2022 года дети находились на дистанционном обучении, и поэтому вышла экономия денежных средств на питание и их присовокупили к тем средствам, которые выделяет федеральный бюджет. То есть мы увеличили сумму на питание, и поэтому оно стало почти на 20 рублей на человека больше. За этот счет мы смогли разнообразить меню, добавив салаты и фрукты. С сентября дети стали иметь развернутый рацион питания. Начался новый финансовый год, и те деньги мы должны были «проесть», и мы их «проели» в 2022 году.

В 2023 году такого запаса нет и, слава богу, взять его неоткуда, потому что экономить за счет дистанта не великая радость. И сейчас мы едим только по федеральному нормативу.

- Еще два-три года назад и не мечтали о бесплатном питании, сегодня мы говорим, не маловато ли средств выделяется.

- Да, действительно, федеральный норматив предполагает, что ребенок на эти деньги может быть накормлен, и питание это вполне полноценно. Норматив рассчитан, что ребенка на эту сумму можно накормить, а реальность такова, что деньги маленькие. Пришлоть убрать из меню салатики-фруктики. Но тем не менее питание осталось. Поставщики, которые оказались в невыгодной ситуации, тоже хотели бы предоставлять более широкую гамму продуктов для питания.

Они ограничены в этом выборе, но выходят из положения, и все дети не просто накормлены, а накормлены вкусно.

- Депутаты заметили на сессии, что сумма слишком мала.

- Это же субвенция! А выделить из бюджета города нет возможностей. «Но мы подумаем», - сказал глава Пскова Борис Андреевич Елкин.

- Нет ли сейчас проблем с социальным расслоением детей касаемо питания? Ведь меню разных социальных категорий детей пусть немного, но отличается!

- К этим проблемам мы привыкли. Какое-то расслоение присутствует всегда, даже в цвете шнурков на кроссовках, и это можно понять. И чего не понимают взрослые, поймут дети.

Все категории социально незащищенных у нас защищены! И это главное. Но такая тема присутствует. Бывает, дети просто отказываются от питания. Не едят и всё! Но они и дома плохо едят. Я не вижу и не чувствую в этом какого-то социального расслоения.

- Какое сегодня среднее меню?

- Котлета мясная либо рыбная с гарниром. И напиток: чай, компот. Овощной салат не каждый день.

- Конечно, не густо, но для перекуса очень хорошо!

- Есть еще другая сторона, если добавим деньги на питание и оно будет разнообразнее, надо понимать, что у детей будет и выбор не только что съесть, но и чего не съесть. В школьное питание введено такое понятие, как «индекс несъедаемости», который высчитывается. Но даже и на глаз можно примерно прикинуть, что дети относят к несъеденному - кто-то котлету не хочет, кто-то и пюре, которое «бабушка вкуснее готовит». Они будут, с одной стороны, больше съедать, а с другой - не съедать. И этот индекс увеличится.

- Родительский контроль присутствует? Какие выводы они делают?

- Недавно родители приходили с претенциозным и заранее негативным настроем, что все плохо, все не так. Опрашивали детей. И одна девочка сказала: «Не найдете в столовой тех, кому не так. Всё всем нравится». Понимаете, кто не ест, вообще не пойдет в столовую и ему нет дела, вкусно или невкусно. Те, кто получает это питание, прекрасно понимают, что это не кафе и не кофейня.

- Как сегодня обстоят дела с оборудованием школьных столовых?

-5-ой школе деньги на оборудование пищеблока выделили из муниципального бюджета в 2021 году. Школа получила самое современное оборудование.

Школы, которые получили деньги на капремонт из федерального бюджета, имели возможность приобрести недостающее оборудование для столовой. Это школы 16, 24, ППК, лицеи 10, 20, 21, технический лицей.