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Общество

Отели с «все включено» обяжут предоставлять отечественный алкоголь

Российские отели с системами «все включено» и «ультра все включено» будут обязаны с 30 июня предоставлять гостям алкоголь отечественного производства в неограниченном количестве. Такие требования содержит утвержденный Росстандартом национальный стандарт «Услуги средств размещения «все включено» и «ультра все включено», сообщает агентство «Прайм».

Росстандарт утвердил национальный стандарт оказания гостиничных услуг «все включено» и «ультра все включено», который будет введен в России 30 июня. Документ содержит требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных и спортивных мероприятий, услуг для детей, а также спа и водно-развлекательного комплекса. В документе также обозначено время предоставления всех услуг в течение суток.

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на «шведском столе» на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — говорится в документе.

В стандарте также уточняется, что отели с «все включено» и «ультра все включено» должны предоставлять безалкогольные прохладительные и горячие напитки в неограниченном количестве на «шведском столе» и на точках дополнительного питания, в том числе безалкогольные коктейли, не менее трех видов. Ассортимент блюд и напитков «шведского стола» у отелей должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.

Что касается промежуточного питания, то, согласно документу, его ассортимент должен включать холодные и горячие закуски, кондитерские и мучные изделия. Отели, работающие по системе «ультра все включено», должны также располагать диетическим и вегетарианским меню. Помимо этого, отели теперь обязаны предоставлять гостям развлекательную программу в зависимости от звездности. Это «активности, проходящие на разных площадках для взрослых, детей или совместные в дневное и вечернее время».

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