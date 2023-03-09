Расстрелявший автобус пскович получил тюремный срок

13:12, 10 марта 2023, ПАИ

10 марта в Пскове состоялся суд по уголовному делу о расстреле городского автобуса, сообщает «Комсомольская правда в Пскове». Инцидент произошел вечером 29 октября 2022 года, когда неизвестный открыл стрельбу по городскому автобусу №4.

Виновником происшествия оказался 21-летний молодой человек, который стрелял из страйкбольного пневматического пистолета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Виновному грозил штраф не менее 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 7 лет. Расследование контролировала прокуратура Псковской области.

Перед оглашением приговора по делу подсудимый покаялся в зале суда. «Полностью признаю свою вину. Прошу строго не наказывать и не отсылать далеко от семьи», – попросил молодой человек.

Суд назначил виновнику инцидента наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и обязал возместить причиненный ущерб в размере 50 тысяч рублей за разбитые в автобусе окна.