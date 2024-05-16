Мотоциклист госпитализирован в результате столкновения с легковушкой в Великолукском районе
В Великолукском районе на пятом километре автодороги Великие Луки – Подберезье произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 и мотоцикла «Урал». Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ВАЗ-2114 находился под управлением водителя 2001 года рождения. Личность мужчины, который управлял мотоциклом, устанавливается.
Водитель мотоцикла госпитализирован в медучреждение. Водитель и пассажир легкового автомобиля не пострадали.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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16 мая 2024
Мотоциклист госпитализирован в результате столкновения с легковушкой в Великолукском районе