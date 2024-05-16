Мотоциклист госпитализирован в результате столкновения с легковушкой в Великолукском районе

20:21, 16 мая 2024, ПАИ

В Великолукском районе на пятом километре автодороги Великие Луки – Подберезье произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 и мотоцикла «Урал». Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ВАЗ-2114 находился под управлением водителя 2001 года рождения. Личность мужчины, который управлял мотоциклом, устанавливается.

Водитель мотоцикла госпитализирован в медучреждение. Водитель и пассажир легкового автомобиля не пострадали.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.