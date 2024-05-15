Тело неизвестного обнаружено при пожаре в жилом доме в Пскове
Возгорание жилого дома произошло на улице Нововойсковой в Пскове сегодня, 15 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Сотрудниками полиции эвакуированы женщина и двое детей. В доме обнаружен погибший, личность и обстоятельства гибели выясняются.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 мая 2024
В Псковском районе рабочий лишился пальцев, пытаясь почистить включённое оборудование для распилки древесины