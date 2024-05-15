Тело неизвестного обнаружено при пожаре в жилом доме в Пскове

21:00, 15 мая 2024, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло на улице Нововойсковой в Пскове сегодня, 15 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Сотрудниками полиции эвакуированы женщина и двое детей. В доме обнаружен погибший, личность и обстоятельства гибели выясняются.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.