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Происшествия

Ребёнок госпитализирован в результате наезда автомобиля в Пскове

Водитель автомобиля Lada допустил наезд на ребенка 2017 года рождения у дома № 4а на улице Балтийской в Пскове. ДТП произошло сегодня, 16 мая, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Ребёнок госпитализирован в результате наезда автомобиля в Пскове. Фото: ПАИ

В результате ДТП ребёнок госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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