Ребёнок госпитализирован в результате наезда автомобиля в Пскове

20:43, 16 мая 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Lada допустил наезд на ребенка 2017 года рождения у дома № 4а на улице Балтийской в Пскове. ДТП произошло сегодня, 16 мая, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП ребёнок госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.