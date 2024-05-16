Ребёнок госпитализирован в результате наезда автомобиля в Пскове
Водитель автомобиля Lada допустил наезд на ребенка 2017 года рождения у дома № 4а на улице Балтийской в Пскове. ДТП произошло сегодня, 16 мая, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП ребёнок госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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