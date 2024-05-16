Под стражей до 14 июля продержат жительницу Бежаниц, зарезавшую сожителя и его любовницу прямо в постели

19:53, 16 мая 2024, ПАИ

Бежаницким районным судом Псковской области рассмотрено ходатайство исполняющего обязанности руководителя Бежаницкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы посёлка Бежаницы, зарезавшей сожителя и его любовницу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Напомним, 15 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в посёлке Бежаницы тел 52-летнего мужчины и 34-летней женщины. По данному факту следственные органы СК России по Псковской области возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, женщина свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и дала показания по существу предъявленного обвинения.

Суд удовлетворил ходатайство, избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля 2024 года включительно.