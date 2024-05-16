Автомобиль загорелся посреди дороги в Пскове

12:51, 16 мая 2024, ПАИ

Возгорание автомобиля LADA Granta произошло на перекрестке улиц Речной и Льва Толстого в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Очевидцы совместно с сотрудниками ДПС с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.