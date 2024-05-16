Автомобиль загорелся посреди дороги в Пскове
Возгорание автомобиля LADA Granta произошло на перекрестке улиц Речной и Льва Толстого в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Очевидцы совместно с сотрудниками ДПС с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 мая 2024
В Псковском районе рабочий лишился пальцев, пытаясь почистить включённое оборудование для распилки древесины