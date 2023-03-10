Часть пчёл на псковских пасеках поражены клещом

13:25, 10 марта 2023, ПАИ

Часть пчёл на псковских пасеках поражены клещом. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 марта сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

По мнению эксперта, соответствующая ситуация сложилась из-за того, что не все пчеловоды добросовестно относятся к своему делу.

Напомним, в 2020 году 12 пасек из разных районов Псковской области захлестнули серьёзные заболевания пчёл. Нозематоз и варроатоз (поражение клещом) обнаружили на пасеках Островского, Стругокрасненского, Псковского, Дновского, Новоржевского, Великолукского, Куньинского, Палкинского районов Псковской области. Эти болезни быстро поражают всех пчёл в улье, ослабляют их и вприводят к гибели насекомых.

Тогда же обнаружились нарушения в деятельности пчеловодов, самой частой пррблемой стало отсутствие ветпаспорта пасеки и регистрации пасеки в ФГИС «Меркурий», платформой для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ.