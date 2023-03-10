Проекционные переходы могут появиться в Великих Луках

14:33, 10 марта 2023, ПАИ

Проекционные пешеходные переходы могут появиться в Великих Луках. Сейчас этот вопрос рассматривают в управлении ЖКХ, сообщил и. о. начальника УЖКХ Андрей Евдокимов, сообщается в Telegram-канале Великолукской телекомпании.

Задача таких переходов - увеличить безопасность точек соприкосновения транспорта и пешеходов, уменьшить количество инцидентов, повысить комфорт передвижения транспортных средств по городу, сократить количество ДТП.

Кроме того, в этом году будет построен пешеходный переход на улице Дружбы (от «Кванториума» до детской площадки).