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Общество

Порядка 40 тысяч рублей взыскали с организации в пользу «Экопрома»

Иск компании «Экопром» к ООО «Автодеталь» о взыскании задолженности по оплате услуг за вывоз ТКО с 1 января 2019 года и пеней удовлетворил Арбитражный суд Псковской области. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе судебного разбирательства установлено, что ООО «Экопром» с 1 января 2019 года осуществляет на территории региона единоличные функции регионального оператора по обращению с ТКО. Кроме того, согласно постановлению правительства, основанием для заключения договора на оказание услуг является заявка потребителя.

«В случае если потребитель не направил региональному оператору заявку и документы в указанный срок, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора, размещенного региональным оператором на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - отмечается в сообщении.

Решением суда с ООО «Автодеталь» в пользу ООО «Экопром» взыскано 48 279,60 рубля, из которых 35 620,80 рубля - основной долг, еще 12 658,80 - неустойка, а 1 976 рублей - расходы по оплате государственной пошлины.

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