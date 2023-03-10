Почти все дома в Писковичах отключены от отопления

14:52, 10 марта 2023, ПАИ

Практически все дома отключили от отопления в псковской деревне Писковичи из-за повреждения центрального ствола теплотрассы. Об этом сообщает администрация Псковского района в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня при производстве дорожных работ экскаватором поврежден центральный ствол теплотрассы у многоквартирного дома № 3. От отопления отключены практически все дома», - говорится в сообщении.



По информации МП «Коммунальные услуги», работы по устранению аварии планируют начать до 15:00, а завершить сегодня в 20:00. Подача тепла и горячей воды в дома ожидается с 21:00.