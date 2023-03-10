Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Почти все дома в Писковичах отключены от отопления

Практически все дома отключили от отопления в псковской деревне Писковичи из-за повреждения центрального ствола теплотрассы. Об этом сообщает администрация Псковского района в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня при производстве дорожных работ экскаватором поврежден центральный ствол теплотрассы у многоквартирного дома № 3. От отопления отключены практически все дома», - говорится в сообщении.

По информации МП «Коммунальные услуги», работы по устранению аварии планируют начать до 15:00, а завершить сегодня в 20:00. Подача тепла и горячей воды в дома ожидается с 21:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 марта 2023

Двух кошек из Латвии не пустили в Псковскую область
10 марта 2023

Почти все дома в Писковичах отключены от отопления
09 марта 2023

Жителя Дно задержали за незаконную охоту на животных
09 марта 2023

Пробка образовалась в центре Пскова из-за ДТП на Рижском проспекте

09 марта 2023

Продолжается розыск пропавшего три года назад псковича
09 марта 2023

В Невеле неизвестные подожгли автомобиль Hyundai

08 марта 2023

Аварию на водопроводе ликвидировали в Печорах
08 марта 2023

Один водитель погиб в результате лобового столкновения в Псковском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...