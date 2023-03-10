Псковские курсанты победили в творческом конкурсе в честь героев Донбасса

18:23, 10 марта 2023, ПАИ

Победу в межрегиональном научно-творческом конкурсе, посвященном героям Донбасса, одержали курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс эссе, исследовательских работ, мультимедийных презентаций, видеосюжетов, рассказов, стихотворений «Герои спецоперации в Донбассе» прошел в Псков, в нем приняли участие более 60 студентов из разных районов Псковской области, Республики Башкортостан и Чувашской Республики, а также города Санкт-Петербурга.

По итогам конкурса лучшей признали исследовательскую работу курсанта Псковского филиала Академии ФСИН России Полины Яковлевой. Победителями также стали курсанты Александра Береснева, Мария Каретникова и Анна Тарасова.

Псковский курсант Елизавета Грищенкова одержала победу в номинации «Лучшее поэтическое произведение», она представила на конкурс стихотворение «Мне не нужно испытывать страха».

Научные руководители курсантов – победителей конкурса – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала академии Роман Иваняков и преподаватель этой кафедры Роман Пушилин.