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Общество

Поддержать псковичей в конкурсе «Лучший зимний двор России» можно до 15 марта

Одиннадцать дворов Псковской области принимают участие в конкурсе «Лучший зимний двор России». Его цель - поиск лучших практик благоустройства городской среды. Конкурс проводит партия «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Региональные площадки заявлены на участие в трех номинациях. 

За звание лучшей зимней инфраструктуры поборется дворовый каток, организованный по адресу: улица Майора Доставалова, дом 1. 

В номинации «Лучшее зимнее мероприятие во дворе» участвуют четыре заявки. От Пскова это новогодние праздники во дворах на улице Шестака, дом 10, улице Майора Доставалова, дом 1 и улице Технической, дом 14. Еще одно мероприятие, участвующее в номинации, — зимний народный фестиваль «Любимый дворик» Великолукского городского дома культуры имени Ленина. 

Наиболее массовая региональная группа конкурса — шесть конкурсантов — это претенденты на звание самого лучшего зимнего оформления двора. Это деревня Лавры Печорского района со светодиодной фигурой лося и санями для Деда Мороза; дома 7, 13,15 на улице Ижорского Батальона в Пскове, украшенные новогодними и рождественскими символами; дом 17/18 на улице Гражданской в Великих Луках с праздничной елью и фигурами сказочных героев; еще один участник из Великих Лук — дом 9/3 на улице Щорса и его снежные «обитатели». Палкинский район также представлен двумя конкурсными работами из деревни Красино: это фотозона в русском народном стиле у дома 4 на улице Мира и рождественский вертеп на улице Парковой. 

Чтобы поддержать конкурсантов в народном голосовании, необходимо отметить понравившегося участника в рейтинге на странице конкурса. Голосование продлится до 15 марта. 

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