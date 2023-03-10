Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Двух кошек из Латвии не пустили в Псковскую область

Две кошки не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе РФ в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе на таможенную территорию двух кошек. Домашних животных перевозили в автомобиле из Латвии в Москву.

При этом в их ветеринарных паспортах отсутствовали отметки компетентного органа страны-экспортера о проведении клинического осмотра животных в течение 14 дней перед отправкой.

Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, сотрудники Россельхознадзора оформили декларацию о возврате живого груза. Кошек вернули на сопредельную территорию, сообщили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 марта 2023

Двух кошек из Латвии не пустили в Псковскую область
10 марта 2023

Почти все дома в Писковичах отключены от отопления
09 марта 2023

Жителя Дно задержали за незаконную охоту на животных
09 марта 2023

Пробка образовалась в центре Пскова из-за ДТП на Рижском проспекте

09 марта 2023

Продолжается розыск пропавшего три года назад псковича
09 марта 2023

В Невеле неизвестные подожгли автомобиль Hyundai

08 марта 2023

Аварию на водопроводе ликвидировали в Печорах
08 марта 2023

Один водитель погиб в результате лобового столкновения в Псковском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...