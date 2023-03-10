Двух кошек из Латвии не пустили в Псковскую область

15:41, 10 марта 2023, ПАИ

Две кошки не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе РФ в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе на таможенную территорию двух кошек. Домашних животных перевозили в автомобиле из Латвии в Москву.

При этом в их ветеринарных паспортах отсутствовали отметки компетентного органа страны-экспортера о проведении клинического осмотра животных в течение 14 дней перед отправкой.

Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, сотрудники Россельхознадзора оформили декларацию о возврате живого груза. Кошек вернули на сопредельную территорию, сообщили в ведомстве.