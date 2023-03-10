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Шесть псковских проектов получат гранты Фонда культурных инициатив

Названы победители первого конкурса президентского Фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2023 года. Среди них — шесть проектов, подготовленных участниками из Псковской области. Призовой фонд региона на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий составил более 27 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Самый крупный федеральный грант — более 17 миллионов рублей — получит благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной Княгини Ольги» на проведение Дней пушкинской поэзии и русской культуры. На несколько дней родовое имение Пушкина в селе Михайловское вновь станет центром русской культуры. Напомним, в прошлом году фестиваль посетило рекордное количество зрителей — 48 тысяч человек. 

Федеральную поддержку в размере более двух миллионов рублей получат АНО «Музыкально-культурный центр «Голоса Родины» на развитие и популяризацию детского хорового пения в Пскове, Псковское региональное отделение Союза писателей России на реализацию проекта «Позывной — Россия!» и благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» на проведение 10-го международного фотофестиваля мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены»

Гдовская средняя общеобразовательная школа за счет выигранных средств в размере около 1,4 миллиона сможет создать в школьном музее на основе проектно-исследовательских краеведческих материалов интерактивный альбом. Проект называется «Искать. Сохранять. Любить». 

Еще порядка 500 тысяч рублей получит Молодежный центр города Пскова на проведение конкурса среди молодых поэтов, чтецов, писателей малых жанров и иллюстраторов «Чернильница». 

В общей сложности по итогам конкурса грантовую поддержку получат более 880 творческих проектов из 83 регионов страны. Общая сумма поддержки составила свыше 3,6 миллиарда рублей. 

Всего за время своей работы — с июня 2021 года — президентский Фонд культурных инициатив провел восемь конкурсов. В информационной системе фонда зарегистрировались свыше ста тысяч проектных команд. По результатам всех отборов поддержаны более 4,9 тысяч проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий на общую сумму более 15,5 миллиардов рублей. 

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