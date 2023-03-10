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Общество

Псковский психиатр: Чаще всего к нам приходят, когда болезнь уже запущена

Псковичи предпочитают как можно дольше не замечать симптомы своего заболевания и не посещать психиатра. Об этом в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала заместитель главного врача Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Анна Силаева.

«Как правило, вовремя к нам не приходят. Только когда жареный петух клюнет или родственники начинают замечать, что с их близкими что-то происходит. Люди чересчур терпеливые у нас, терпят до последнего и запускают болезнь», - констатировала психиатр.

Анна Силаева также добавила, что не стоит становиться и чересчур мнительным и искать симптомы, когда их нет.

«К примеру, тревога – это не всегда плохо. Если есть причина, основания для тревоги – это нормально, если нет, то, конечно, стоит обратиться к психиатру. Если это просто черта характера, которая не мешает жить, это тоже норма. А вот когда чрезмерная тревожность мешает адаптации в социуме, мешает жить и общаться, тут тоже стоит пойти к врачу. Излишняя и постоянная тревожность может быть симптомом серьёзного психического заболевания вплоть до шизофрении», - уточнила специалист.

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