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Миф о весенних обострениях развеяли псковские психиатры

Миф о весенних обострениях развеяли псковские психиатры в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Заместитель главного врача Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Анна Силаева отметила, что не стоит напрямую связывать состояние пациентов психиатрического профиля с сезонами.

«Конечно, весной нарастает астения плюс авитаминоз. И тут где тонко, там и рвется. А осенью солнца мало, хочется грустить, но так можно найти причины в любом времени года», - пояснила психиатр.

Главврач центра психиатрии Михаил Миронов добавил, что при этом пациенты психиатрического центра «довольно регулярны в своих поступлениях».

«Верно, - согласилась Анна Силаева. - Из года в год одни и те же пациенты могут поступать прямо в определенные дни. У них как будто свой календарь».

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