Масштабные авторалли пройдут в Псковской области

16:01, 10 марта 2023, ПАИ

Масштабные авторалли пройдут в Псковской области в этом году. Гонки будут проводиться в период с 26 апреля по 1 октября. Запланировано несколько этапов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Первый этап стартует 26 апреля. В течение пяти дней на трассе в Пустошкинском районе пройдут 9-й этап Кубка России по ралли и 1-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «Голубые озера — 2023».

В конце мая на территории Пскова, Печорского и Палкинского районов пройдут соревнования гонщиков в рамках 3-го этапа чемпионата России по ралли и 2-го этапа Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «Псков — 2023».

С 5 по 9 июля состоятся заезды 9-го этапа Кубка России по ралли и 3-го этапа Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «900 озер». Экипажи встретятся на трассах Опочецкого, Себежского и Красногородского районов.

Завершится цикл гонок в период с 27 сентября по 1 октября финальным этапом Кубка России по ралли и финальным этапом Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «Пушкинские Горы — 2023». Соревнования пройдут на территории Бежаницкого, Новоржевского, Опочецкого и Пушкиногорского районов.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для организации и проведения соревнований создан организационный комитет. В утвержденный состав вошли руководство региональных комитетов по спорту, транспорту и дорожному хозяйству, здравоохранению, туризму, культуре, представители аппарата правительства Псковской области, региональных управлений МЧС, МВД, ФСБ, главы ряда муниципалитетов, а также руководители Федерации автомобильного спорта Псковской области. Возглавил оргкомитет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.