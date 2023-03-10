Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Масштабные авторалли пройдут в Псковской области

Фотография группы «Pskov Rally» в социальной сети «ВКонтакте»

Масштабные авторалли пройдут в Псковской области в этом году. Гонки будут проводиться в период с 26 апреля по 1 октября. Запланировано несколько этапов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Первый этап стартует 26 апреля. В течение пяти дней на трассе в Пустошкинском районе пройдут 9-й этап Кубка России по ралли и 1-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «Голубые озера — 2023».

В конце мая на территории Пскова, Печорского и Палкинского районов пройдут соревнования гонщиков в рамках 3-го этапа чемпионата России по ралли и 2-го этапа Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «Псков — 2023».

С 5 по 9 июля состоятся заезды 9-го этапа Кубка России по ралли и 3-го этапа Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «900 озер». Экипажи встретятся на трассах Опочецкого, Себежского и Красногородского районов.

Завершится цикл гонок в период с 27 сентября по 1 октября финальным этапом Кубка России по ралли и финальным этапом Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «Пушкинские Горы — 2023». Соревнования пройдут на территории Бежаницкого, Новоржевского, Опочецкого и Пушкиногорского районов.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для организации и проведения соревнований создан организационный комитет. В утвержденный состав вошли руководство региональных комитетов по спорту, транспорту и дорожному хозяйству, здравоохранению, туризму, культуре, представители аппарата правительства Псковской области, региональных управлений МЧС, МВД, ФСБ, главы ряда муниципалитетов, а также руководители Федерации автомобильного спорта Псковской области. Возглавил оргкомитет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 марта 2023

Масштабные авторалли пройдут в Псковской области
10 марта 2023

Псковичей в выходные приглашают кататься на коньках
10 марта 2023

Чемпионат по баскетболу стартует в Великих Луках 15 марта
09 марта 2023

В Великих Луках состоится военно-спортивный патриотический фестиваль

09 марта 2023

В Великих Луках стартовал чемпионат по мини-футболу среди студентов
09 марта 2023

Первый пилот заявился на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
08 марта 2023

Великолучанин Руслан Шамилов проведёт бой в Астане 18 марта
07 марта 2023

Лучших самбистов определили среди учащихся в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...