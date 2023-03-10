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Общество

Кабмин одобрил программу модернизации тепловых сетей в Острове-3

Проект региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры одобрило правительство России. Соответствующее решение принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством заместителя председателя кабмина Марата Хуснуллина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Программа Псковского региона включает в себя реализацию мероприятий по строительству магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в военном городке «Остров-3». Речь идет о строительстве тепловых сетей до здания Дома офицеров, ТК № 31, ТК № 10, а также создании внутриквартальной системы отопления к более чем 20 многоквартирным жилым домам. В частности, предполагается замена инженерных сетей на протяжении более чем 20 километров.

Данные работы позволят улучшить качество коммунальных услуг для населения, повысить надежность коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования составляет более 800 миллионов рублей, в том числе 600 миллионов рублей — средства федерального бюджета.

Отметим, что в целом на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были одобрены 17 проектов региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы общей стоимостью более 34 миллиарда рублей. Данными проектами предусмотрено строительство и модернизация 2,1 тысячи километров коммунальных сетей. Благодаря этому качество предоставляемых услуг ЖКХ в общей сложности улучшится более чем для 560 тысяч человек.

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