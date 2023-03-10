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Общество

Доверие граждан к судебным инстанциям растет - Михаил Ведерников

Открытие форума судей Псковской области состоялось 10 марта на площадке Псковского государственного университета. В нем приняли участие губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и другие официальные лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Во время приветственного слова Михаил Ведерников отметил важность и большой объем работы судей в Псковской области. К примеру, количество рассмотренных дел только мировыми судьями за прошлый год выросло на 20%.

«Это говорит об эффективности работы и о том, что доверие граждан к судебным инстанциям растет год от года», — сказал Михаил Ведерников.

Правительство области, по словам губернатора, совместно с областным Собранием делает все, чтобы мировые судьи были обеспечены всем необходимым: увеличены зарплаты секретарям, обновляется материальная база, планируется провести капремонт участков в Плюсском, Гдовском и Палкинском районах.

Кроме того, предполагается разгрузить судебные участки в Пскове — средняя нагрузка на мирового судью здесь составляет более 400 дел в месяц. «Дополнительно мы подготовили поправки, которые предусматривают создание нового участка мирового судьи в Пскове. Работу мы вели вместе с областным Собранием депутатов, поэтому рассчитываю, что документ депутаты поддержат», — сказал глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил судейское сообщество за ответственную работу на благо жителей региона и подчеркнул, что правительство региона готово и дальше оказывать поддержку по актуальным вопросам.

В рамках мероприятия глава региона вручил областные награды судьям — медаль Александра Невского, знак «За заслуги перед Псковской областью», почетные грамоты губернатора, благодарственные письма правительства области.

Спикер областного Собрания Александр Котов во время своего выступления отметил, что законодательный орган региона заинтересован в том, чтобы принятые нормативные документы соблюдались, а суды в случае нарушений восстанавливают справедливость.

«Спасибо за работу, добросовестное отношение к своему делу», — отметил спикер областного парламента и вручил ряду специалистов почетные грамоты и благодарственные письма Псковского областного Собрания депутатов.

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в свою очередь выразила уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между судами и вузом. Участие в форуме судей Псковской области от университета приняли не только преподаватели, но и студенты — будущие юристы.

С докладом об итогах работы судей Псковской области за 2022 год выступил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. Особое внимание он заострил на необходимости дальше увеличивать скорость рассмотрения дел, при этом сохранять высокий уровень открытости и гласности правосудия.

Руководитель областного суда отметил почетными грамотами специалистов, а также вручил награды конкурсов на звание «Лучший суд» и «Лучший судебный участок». По итогам 2022 года лучшим судом с высокой нагрузкой стал Псковский районный суд, со средней нагрузкой — Себежский районный суд, с низкой нагрузкой — Гдовский районный суд. Лучшим судебным участком с высокой нагрузкой в 2022 году признан судебный участок № 37 Псковского района, со средней нагрузкой — судебный участок № 17 Пыталовского района, с нагрузкой ниже средней — судебный участок № 22 Острова и Островского района.

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