Фотографии играющих у кромки льда детей обсуждают псковичи
Детей у кромки льда заметила псковичка под мостом в районе улицы Инженерной в Пскове. Фотографиями опасной забавы школьников она поделилась в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот, что происходит под мостом в районе Инженерной. Это видно, что первая смена, живу рядом и знаю, что лёд хрупкий, еле уток держит, а дети этого, видимо, не понимают», — написала участница сообщества.
Кроме того, она обратилась к псковичам, которые могут знать детей, с просьбой провести с ними профилактическую беседу
Комментаторы высказали мнение, что детей «за уши надо было взять и родителям позвонить» или обратиться в полицию.
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