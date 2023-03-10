Фотографии играющих у кромки льда детей обсуждают псковичи

18:10, 10 марта 2023, ПАИ

Детей у кромки льда заметила псковичка под мостом в районе улицы Инженерной в Пскове. Фотографиями опасной забавы школьников она поделилась в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот, что происходит под мостом в районе Инженерной. Это видно, что первая смена, живу рядом и знаю, что лёд хрупкий, еле уток держит, а дети этого, видимо, не понимают», — написала участница сообщества.

Кроме того, она обратилась к псковичам, которые могут знать детей, с просьбой провести с ними профилактическую беседу

Комментаторы высказали мнение, что детей «за уши надо было взять и родителям позвонить» или обратиться в полицию.