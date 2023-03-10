Два подростка пропали в Пскове

18:51, 10 марта 2023, ПАИ

Два подростка 2005 годов рождения Даниил Овсиенко и Дмитрий Каспранов пропали на территории Пскова 9 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УВМД по Псковской области.

До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Даниил Овсиенко был одет в темно-синюю куртку, темно-синие брюки, в черные кроссовки и на нем была надета серая шапка. При себе он имел поясную сумку. На вид ему на вид 17 лет, рост — 160 - 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы темные средней длины, глаза карие.

Также Дмитрий Каспранов был одет в серо-зеленую куртку фирмы «Найк», черные брюки и кроссовки. На вид подростку 17 лет, рост — 155 - 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо вытянутой формы, подбородок заостренный, волосы светло-русые средней длины, глаза голубые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 59-63-09, 8-911-357-01-92 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).