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Общество

Вице-спикер Госдумы предложил обсудить вопрос отмены ЕГЭ

Тема отмены ЕГЭ нуждается во всестороннем обсуждении, заявил в Telegram-канале вице-спикер Госдумы Пётр Толстой из партии «Единая Россия». 

«И чем раньше оно начнётся, тем лучше», — передаёт его слова РИА Новости.

Вице-спикер отметил, что отрицание того, что ЕГЭ появился в результате «так называемых реформ образования», не более чем попытки чиновников ничего не менять.

«А менять эту систему надо, такова воля большинства наших избирателей», — сделал вывод парламентарий.

В подтверждение он сослался на результаты соцопроса, согласно которым за отмену ЕГЭ выступают две трети россиян.

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырёх до шести лет. На этом фоне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отказаться и от ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Мусаев, со своей стороны, призвал не путать ЕГЭ и Болонскую систему, подчеркнув, что в послании речь шла об изменениях в системы высшего, а не среднего образования.

Ранее сообщалось, что 64 % псковичей уверены в необходимости отмены ЕГЭ. 

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