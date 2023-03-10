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Псковичку обвиняют в убийстве семилетней давности

Обвинение в убийстве семилетней давности предъявлено жительнице Псковской области. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области

Данное уголовное дело возбуждено по факту обнаружения в июле 2015 года на обочине дороги в Псковском районе тело 41-летнего местного жителя с множественными колото-резаными ранениями в области грудной клетки и живота. Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновного лица продолжалась.

В 2022 году уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль заместителем председателя Следственного комитета России Александром Клаусом. Активная методическая и практическая помощь в расследовании была оказана сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу с дислокацией в городе Санкт-Петербурге, Криминалистического центра СК России, которые непосредственно участвовали в организации и проведении дополнительных следственно-оперативных мероприятий. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

Следователи тщательно изучили материалы уголовного дела, проверили следственным путём различные версии произошедшего и на основании совокупности косвенных доказательств пришли к выводу, что к совершению особо тяжкого преступления причастна дочь сожительницы потерпевшего, которая проживает в одном из соседних населённых пунктов, в связи с чем принято решение о её процессуальном задержании.

«Благодаря грамотной тактике следователя подозреваемая на допросе в подробностях рассказала, как на фоне личных неприязненных отношений нанесла потерпевшему множество ударов ножом, когда в состоянии алкогольного опьянения подвозила его к дому. Осознав, что пострадавший скончался, она избавилась от улик и вернулась домой, где договорилась со своим сожителем лжесвидетельствовать, чтобы запутать следствие», — рассказали в Следственном комитете. 

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