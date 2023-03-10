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Общество

День открытых дверей пройдёт в псковском ЗАГСе 11 марта

День открытых дверей пройдёт в особняке Лавриновского (ЗАГС) 11 января в 17:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

На мероприятии сотрудник отдела ЗАГСа расскажет о процессе бракосочетания в особняке Лавриновского, церемонии регистрации брака, правовых аспектах регистрации. Специально для гостей будет организована экскурсия по особняку — знакомство с историей и демонстрация интерьера.

Будут приглашены спикеры — косметолог Ольга Чепурина, визажист-стилист Виктория Марчук и фотограф Любовь Волкова. Эксперты расскажут будущим молодожёнам:

– об особенностях организации свадебных съёмок;

– о том, что фотосессия — это не страшно, даже если вы не умеете позировать и у вас нет опыта предыдущих съёмок у профессионального фотографа;

– как грамотно организовать свадебный тайминг выполнения макияжа и прически уже на этапе записи к визажисту;

– как совместить модные тенденции образа невесты с вашей индивидуальностью и вашими предпочтениями;

– зачем и когда нужна пробная версия макияжа и причёски именно для невесты;

– как и в какое время лучше начать подготовку кожи и волос;

– какие процедуры для кожи и волос можно и нужно выполнить для максимально ухоженного образа невесты;

– какие процедуры категорически нельзя делать накануне свадьбы;

– как ухаживать за кожей, чтобы даже в случае форс-мажора и без макияжа быть самой красивой.

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