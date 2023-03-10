Родители детей-инвалидов смогут накапливать выходные

21:37, 10 марта 2023, ПАИ

Родители, у которых дети имеют инвалидность, смогут накапливать дополнительные выходные. Порядок «накопления» подготовлен Минтрудом России, сообщили в пресс-службе министерства.

«С 1 сентября 2023 года у родителей детей с инвалидностью появится возможность накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни. Неиспользованные дополнительные дни, предназначенные для ухода за ребёнком с инвалидностью, можно будет объединять и использовать до 24 дней подряд в течение календарного года», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

В министерстве уточнили, что обновлённый порядок предоставления таких выходных размещён для общественного обсуждения.

Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд: «То есть семья может комбинировать: например, в течение шести месяцев брать по четыре дня ежемесячно, а за шесть месяцев накопить дни отдыха и воспользоваться 24-дневным перерывом в работе для прохождения реабилитации ребёнком. Оформляется такой единовременный отпуск по аналогии с обычным».

Проектом устанавливается порядок использования дополнительных выходных дней, уточнили в министерстве. Для того чтобы взять накопленные выходные, работник должен подать заявление не позднее чем за две недели, согласовав с работодателем график.