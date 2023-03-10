Реставраторы возвращают исторический облик Псково-Печерскому монастырю

22:07, 10 марта 2023, ПАИ

Фасадные работы и работы внутри музея-гостиницы продолжаются реставраторами в Псково-Печерском монастыре. Памятнику средовой архитектуры возвращают исторический облик, сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Сейчас проходит замена полов и потолков, а стены подготовлены под штукатурные работы. Проводится обработка деревянных поверхностей антисептиком и противопожарными составами.

Также сделали работы по замене стропильной системы и кровли здания.

«Гостиница строилась как монастырское здание в конце XIX века», — говорится в сообщении.

Со второй половины XX века в здании размещались в разное время поликлиника, филиал Псковского музея-заповедника и музей Псково-Печерского монастыря.

«Ремонтно-реставрационные работы такого масштаба проводятся впервые», — отметили в Telegram-канале.