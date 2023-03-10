Международная конференция «Москва – третий Рим» пройдёт в Пскове

22:33, 10 марта 2023, ПАИ

IX Международная научная конференция «Москва – третий Рим» пройдёт в Пскове и Спасо-Елизаровском монастыре с 28 по 31 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале ПсковГУ.

В рамках конференции планируется продолжить обсуждение вопросов об истоках российской государственности и её конкретных исторических формах на разных этапах развития, о древних и средневековых державах предшествующих эпох, о понятии translatio imperii, выраженном, в частности, в политеме «Москва – третий Рим».

Целью конференции является объединение специалистов, работающих над проблемами отечественной истории – политическими и социальными аспектами прошлого, его духовной составляющей и материальными проявлениями в искусстве и археологии.

«Организаторы надеются на плодотворный обмен исследовательским опытом и оригинальными результатами изучения русской истории и культуры как части всемирно-исторического процесса», — говорится в сообщении.

Работа конференции будет направлена на изучение цивилизационного и идеологического наследия Древнего Рим, междисциплинарных аспектов исследования Древней Руси, Византийской империи и Руси — взаимосвязи духовных традиций, политических и социальных процессов в Московском царстве, цивилизационного и историко-культурного значения Российской империи. Количество и названия секций будут скорректированы в зависимости от поступивших заявок на участие.

Для участия в конференции в качестве докладчика необходимо заполнить заявку на официальном сайте конференции до 31 марта. Чтобы посетить конференцию в качестве зарегистрированного слушателя, нужно заполнить форму на официальном сайте конференции до 25 мая.