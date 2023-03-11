Воссоединение Крыма с Россией отметят в Псковской области

23:07, 10 марта 2023, ПАИ

Праздничные концерты «Крымская весна», которые посвящены воссоединению Крыма с Россией, пройдут в Псковской области 18 марта.

Так, в Великих Луках на площади Матросова концерт начнётся в 12:00, сообщает администрация города. В Пушкинских Горах в Пушкиногорском культурном-досуговом центре в зоне отдыха «Борок» с 12:00 будет проходить концерт, в котором примут участие солисты Пушкиногорья.

Напомним, что в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее, возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Согласно документу, Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами страны.