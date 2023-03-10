Военно-спортивный фестиваль единоборств проходит в Великих Луках

23:34, 10 марта 2023, ПАИ

Военно-спортивный патриотический фестиваль единоборств в память о подвиге 6-й роты проходит в спортивно-оздоровительном комплексе Великих Лук «Стрелец» с 10 по 12 марта. Об этом сообщается в группе «Строй.Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Клуб единоборств «Отечество — Псковская область» совместно с Союзом десантников Псковской области приглашают всех желающих на соревнования.

Торжественное открытие фестиваля состоится 11 марта в 12:00.