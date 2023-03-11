Эксперт дал совет для ускорения работы телефона

09:04, 11 марта 2023, ПАИ

Смартфоны со временем начинают медленнее работать — отчасти из-за забитой памяти, поэтому рекомендуется ежемесячно очищать кэш в настройках, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония в интервью РИА Новости.

По его словам, уровень свободной памяти – главный фактор, от которого зависит скорость работы смартфона. Она, в свою очередь, делится на внутреннюю, где хранятся данные, и внешнюю, отвечающую за многозадачность.

«Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел «Другое». Здесь спрятаны системные и сохранённые файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере – и объём свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», — заявил Джакония.

Он отметил, что установленные приложения также оказывают влияние на скорость работы устройства. В связи с этим рекомендуется отключать автообновления и не держать открытыми десятки приложений, свернув, но не закрыв их. «Работа в фоновом режиме снижает производительность устройства, так как требует дополнительных ресурсов от него, поэтому рекомендуется закрывать приложения после их использования», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, фото и видеофайлы можно перенести в облако, на компьютер или и вовсе удалить ненужное, чтобы очистить внутреннюю память. «Если этих действий оказалось недостаточно для ускорения работы гаджета, можно сбросить смартфон до заводских настроек, предварительно переместив важную информацию в альтернативные хранилища данных. Эта функция полностью очистит память устройства», — заключил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона».



