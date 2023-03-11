Крестный ход прошёл в Пскове в день Матроны Московской

09:50, 11 марта 2023, ПАИ

Крестный ход вокруг города Пскова в день памяти святой блаженной Матроны Московской прошёл в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской епархии РПЦ.

Возобновление многолетней традиции крестных ходов вокруг Пскова продолжили прихожане храма Вознесения Господня города Пскова во главе с настоятелем иереем Олегом Ивановым.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Во время поездки и крестного хода совершалось пение молитвословий Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим. В завершение богомольцы с благоговением подошли к кресту и получили благословение на труды во славу Божию.