Ледяной дождь ожидается в Псковской области 11 марта

11:19, 11 марта 2023, ПАИ

Ледяной дождь ожидается на территории Псковской области 11 марта, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Погода в этот день будет облачная. В ночь на 11 марта ожидается небольшой снег и температура от -13 до -8 градусов. На дорогах сохраняется гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

Днём столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов. Ожидается снегопад и мокрый снег. Атмосферное давление ниже нормы.