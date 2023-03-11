Количество диагностик мастита выросло на треть в Псковской области

11:38, 11 марта 2023, ПАИ

Количество обращений по поводу проведения лабораторной диагностики мастита у молочного скота в Псковской области выросло на треть. Об этом Псквоскому агентству информации сообщили в ГБУ «Псковская облветлаборатория».

«Одной из главных причин снижения продуктивности молочного скота и качества получаемого молока являются маститы. Мастит – это воспаление вымени, вызываемое различными болезнетворными микроорганизмами. 95 % маститов вызывается четырьмя видами микроорганизмов: стафилококками, стрептококками, кишечной палочкой и синегнойной палочкой», — написали ветеринары.

Причины развития мастита разнообразны, но сводятся к неправильному содержанию молочного скота. Воспалению вымени способствуют переохлаждение, нарушение режима кормления, нарушение правил доения, плохое санитарно-гигиеническое состояние помещения, в котором содержится животное, травмирование вымени. Зачастую мастит развивается после родов в результате застоя молока, травмирования соска при сосании.

Мастит может протекать в явной и скрытой (субклинической) форме. Для всех форм мастита характерно ухудшение общего состояния, вялость, повышенная общая температура. При клинической форме мастита в одной или нескольких долях вымени возникает болезненность, отёк, покраснение кожи. При этом снижается объём удоя, молоко меняет свои органолептические свойства — становится полупрозрачным либо мутным со слизистыми сгустками.

Наибольшую хозяйственно-экономическую проблему представляет субклинический (скрыто протекающий) мастит, который встречается в 6-15 раз чаще, чем клинически выраженный. При этом клинических признаков мастита не выявляется, молоко на вид может быть не изменено, во вкусе молока может появляться кислинка или горечь. Тем не менее такое молоко является одной из главных причин массовых желудочно-кишечных заболеваний и гибели молодняка в подсосном периоде. Кроме того, болезнетворные микроорганизмы, попадающие в организм человека при употреблении маститного молока, вызывают у людей, особенно у детей, пищевые отравления, расстройства функций желудочно-кишечного тракта, стрептококковую ангину и др. В данном случае представляет опасность даже кипячёное молоко, поскольку накопившиеся токсины не инактивируются при нагревании.

У больных маститом животных в молоке повышается количество соматических клеток, а также ингибирующих веществ в виде остаточных количеств химиотерапевтических препаратов, применяемых для лечения, что ведёт к нарушению технологии приготовления сыров, молочнокислой продукции, низкое качество которых негативно сказывается на состоянии здоровья человека.

За счёт снижения молочной продуктивности, ухудшения санитарного качества молока, расстройств воспроизводительной функции, преждевременной выбраковки животных и затрат на лечение маститы наносят большой экономический ущерб.

В последние годы в Псковской области динамично развивается козоводство, растёт поголовье коз. Количество обращений для проведения лабораторной диагностики мастита также с каждым годом растёт. За 2022 год количество обращений увеличилось на 33 % в сравнении с 2021 годом. За два месяца 2023 года количество обращений уже составляет 19,7 % от уровня 2022 года, что говорит о продолжающейся тенденции роста. Наиболее часто выявляемые возбудители — кишечная палочка (в 2021 году — 17,4 % положительных случаев, в 2022 году — 21,1 %) и стафилококки (в 2021 году — 82,6 % положительных случаев, в 2022 году — 78,8 %). Соотношение кишечной палочки и стафилококков из года в год колеблется в границах ± 5 %. Среди стафилококков встречаются два вида — S.aureus и S.epidermidis, составляющие в общем по положительным пробам соответственно 18 и 82 %.

Тенденция к росту обращений наблюдается и в отношении крупного рогатого скота. Так, за 2022 год количество обращений увеличилось на 40 % в сравнении с 2021 годом, а за два месяца 2023 года для проведения диагностики мастита количество обращений уже составляет 20 % от уровня прошлого года. В целом в плане возбудителей у крупного рогатого скота наблюдается схожая картина, единственным различием является часто наблюдающаяся смешанная инфекция, когда в молоке обнаруживается несколько видов возбудителей. Также у крупного рогатого скота спорадически встречаются маститы, вызванные синегнойной палочкой.