«Первый Псковский» запускает новый проект «Привет, ивент!»

12:46, 11 марта 2023, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» представляет новый проект «Привет, ивент!»

Это новая программа о самых заметных событиях культурной и светской жизни региона. Афиша мероприятий на неделю, концерты, вечеринки, фестивали, мастер-классы, встречи, игры - всё, чтобы интересно провести время.

Свежие выпуски авторской программы Никиты Черкашина смотрите на «Первом Псковском» по четвергам в 19:55. Повтор - в 23:55 и в пятницу - в 10:55.