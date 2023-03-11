В администрации Пскова рассказали о национальных проектах России

13:49, 11 марта 2023, ПАИ

О национальных проектах России и о том, что было достигнуто благодаря этой программе, рассказали в администрации Пскова.



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



















«Национальные проекты России. Что стоит за этим знаком? За этим знаком — десятки тысяч километров дорог, сотни новых школ, домов культуры, тысячи современных поликлиник и детсадов с яслями, высокотехнологичные лаборатории для молодых учёных, доступный интернет, инфраструктура для сортировки отходов, благоустроенные парки, скверы, дворы и набережные, а также большое число предпринимателей, развивающих свой бизнес», — написали в администрации города.

Так, благодаря национальным проектам было благоустроено более 55 000 дворов, отремонтировано 64 000 километров дорог, создано 740 современных лабораторий, построено 700 школ. Только в Псковской области зарегистрировано около 20 000 субъектов малого и среднего предпринимательства.