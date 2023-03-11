Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В администрации Пскова рассказали о национальных проектах России

О национальных проектах России и о том, что было достигнуто благодаря этой программе, рассказали в администрации Пскова. 

  • Национальные проекты
    Фото: Администрация Пскова
  • Национальные проекты
    Фото: Администрация Пскова
  • Национальные проекты
    Фото: Администрация Пскова
  • Национальные проекты
    Фото: Администрация Пскова
  • Национальные проекты
    Фото: Администрация Пскова
  • Национальные проекты
    Фото: Администрация Пскова
  • Национальные проекты
    Фото: Администрация Пскова
  • Национальные проекты
    Фото: Администрация Пскова
  • Национальные проекты
    Фото: Администрация Пскова
  • Национальные проекты
    Фото: Администрация Пскова

«Национальные проекты России. Что стоит за этим знаком? За этим знаком — десятки тысяч километров дорог, сотни новых школ, домов культуры, тысячи современных поликлиник и детсадов с яслями, высокотехнологичные лаборатории для молодых учёных, доступный интернет, инфраструктура для сортировки отходов, благоустроенные парки, скверы, дворы и набережные, а также большое число предпринимателей, развивающих свой бизнес», — написали в администрации города.

Так, благодаря национальным проектам было благоустроено более 55 000 дворов, отремонтировано 64 000 километров дорог, создано 740 современных лабораторий, построено 700 школ. Только в Псковской области зарегистрировано около 20 000 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 марта 2023

Михаил Ведерников ответил на обращения граждан о бродячих собаках в Дно
11 марта 2023

17 млн рублей выделят на проведение Дней пушкинской поэзии и русской культуры в 2023 году
11 марта 2023

Проект строительства магистральных теплосетей в Острове-3 представили в Правительстве РФ
11 марта 2023

В администрации Пскова рассказали о национальных проектах России
11 марта 2023

Центр военно-спортивной подготовки в Псковской области откроется в мае
11 марта 2023

Михаил Ведерников: Наша общая задача – защитить молодёжь от перевирания истории
11 марта 2023

«Первый Псковский» запускает новый проект «Привет, ивент!»
11 марта 2023

В Писковичах восстанавливают участки теплотрассы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...