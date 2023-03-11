Три человека госпитализированы в результате лобового столкновения в Гдовском районе
В Гдовском районе на трассе Гдов – Заполье у н. п. Боровня произошло лобовое столкновение автомобилей «УАЗ-Хантер» и «Урал».
В результате ДТП трое человек из автомобиля «УАЗ-Хантер» госпитализированы в медучреждение с травмами различных степеней тяжести.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Гдова, подарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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