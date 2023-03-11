Полиция Красногородского района задержала нетрезвого водителя

15:14, 11 марта 2023, ПАИ

Полиция Красногородского района задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге Опочка – Красногородск в Красногородском районе 9 марта около 16 часов стражи правопорядка остановили для проверки автомашину «Лада-Приора». Выяснилось, что этой легковушкой управлял житель Опочки 1995 года рождения. И он находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.