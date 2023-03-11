Михаил Ведерников ответил на обращения граждан о бродячих собаках в Дно

15:30, 11 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на обращения жителей города Дно о бродячих собаках в своём еженедельном видеообращении.

«По данным Центра управления регионом, их видели в районах улиц Строителей, Профсоюзной, Советской, Космонавтов и Дзержинского. Некоторые пользователи пишут, что районная администрация бездействует. Сразу скажу, что это не так. Мы с главой держим этот вопрос на контроле. Муниципалитет с проблемой работает», — отметил глава региона.

Также Михаил Ведерников отметил проблему отсутствия инфраструктуры для отлова бродячих собак в Дновском районе.

«Ближайший приют работает в Порхове, а ловец живёт в Пскове. Получается приличное логистическое плечо, из-за которого специалист не всегда может вовремя среагировать на сигнал жителей. Также некоторые жители подкармливают животных, из-за чего собаки не реагируют на ловушки. Приходится применять ружья с ампулами снотворного. Это тоже дополнительные затраты и сложности», – сказал Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор рассказал о планах построить хозяйственно-бытовой, ветеринарный, административно-бытовой корпуса, вольеры для содержания собак.

«Работа ведётся, и значительная часть собак уже выловлена. Понятно, что процесс ещё не завершён. Чтобы его ускорить, сообщайте о бродячих животных администрации района через социальные сети», – призвал глава региона.