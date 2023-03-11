Житель Кубани выстрелил в 16-летнего подростка из винтовки

15:47, 11 марта 2023, ПАИ

Следователи завели уголовное дело на жителя станицы Краснодарского края, выстрелившего в 16-летнего подростка из пневматической винтовки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управлении СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по отношению к несовершеннолетним с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Предварительно, в среду вечером нетрезвый 45-летний житель станицы Казанская встретил двух 16-летних подростков и, «используя малозначительный повод для выяснения отношений», ударил обоих по лицу, а в одного из них выстрелил из пневматической винтовки. В результате несовершеннолетний был госпитализирован.

Расследование уголовного дела продолжается.