Конкурс видеороликов к 550-летию Печор пройдёт в Псковской области

15:52, 11 марта 2023, ПАИ

Конкурс тематических видеороликов к 550-летию Печор пройдёт в Псковской области. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям региона.

В настоящий момент разрабатывается положение конкурса, планируется, что его опубликуют на следующей недели.

«Уверен, у нас много талантливых людей, которые могут по-своему раскрыть красоту и историческую значимость Печор и Печорского монастыря. Поэтому будем ждать ваши заявки – а на выходных можете начинать продумывать свои идеи», – сказал глава региона.