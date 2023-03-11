Конкурс видеороликов к 550-летию Печор пройдёт в Псковской области
Конкурс тематических видеороликов к 550-летию Печор пройдёт в Псковской области. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям региона.
В настоящий момент разрабатывается положение конкурса, планируется, что его опубликуют на следующей недели.
«Уверен, у нас много талантливых людей, которые могут по-своему раскрыть красоту и историческую значимость Печор и Печорского монастыря. Поэтому будем ждать ваши заявки – а на выходных можете начинать продумывать свои идеи», – сказал глава региона.
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