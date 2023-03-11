Сотрудники «Михайловского» представили пушкинские места в Турции

16:41, 11 марта 2023, ПАИ

Учёный секретарь Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Эдуард Узенёв представил псковские пушкинские места на интернациональной выставке-ярмарке «Арт-Анкара» в Турции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

В рамках этого широкомасштабного форума, в частности, был запланирован ряд акций навстречу 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Центральным событием данного тематического блока стал круглый стол «А.С. Пушкин и Н. Хикмет — два гения», в рамках которого деятели культуры из двух стран обсудили вклад великих писателей в мировую литературную сокровищницу.

Выступая перед представительной русско-турецкой аудиторией учёный секретарь Пушкинского Заповедника напомнил о «турецких эпизодах» в жизни как африканского прадеда поэта, знаменитого «царского арапа» Абрама Ганнибала, так и самого Пушкина. Подчеркнув всемирное значение творчества русского гения, Эдуард Узенёв акцентировал внимание на тот факт, что ряд своих шедевров, как то трагедия «Борис Годунов» или роман «Евгений Онегин», поэт создал именно в Михайловском.

«Ежегодно музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» посещают сотни тысяч человек со всего мира, — констатировал Эдуард Узенёв. — Величайшей ценностью этого уголка являются нетронутые природные ландшафты, сохранившиеся в своей основе со времен Пушкина. Здесь царит гармония природы и поэзии. Здесь живо чувствуется магия места — «шум лесов», «иволги напев живой», «сиянье розовых снегов», «шёпот речки тихоструйной», дождь за окном кабинета поэта — всё это наряду с музейными экспозициями создает у посетителей яркие впечатления-воспоминания и побуждает вновь и вновь перечитывать Пушкина.

Отметим, что организатором «пушкинской программы» на выставке-ярмарке «Арт-Анкара» выступило Министерство культуры России в содружестве с Русским домом в Турции.