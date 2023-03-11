Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудники «Михайловского» представили пушкинские места в Турции

 

Эдуард Узенёв во время своего выступления в Анкаре. Фото с официального сайта музея-заповедника «Михайловское».

Учёный секретарь Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Эдуард Узенёв представил псковские пушкинские места на интернациональной выставке-ярмарке «Арт-Анкара» в Турции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

В рамках этого широкомасштабного форума, в частности, был запланирован ряд акций навстречу 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Центральным событием данного тематического блока стал круглый стол «А.С. Пушкин и Н. Хикмет — два гения», в рамках которого деятели культуры из двух стран обсудили вклад великих писателей в мировую литературную сокровищницу.

Выступая перед представительной русско-турецкой аудиторией учёный секретарь Пушкинского Заповедника напомнил о «турецких эпизодах» в жизни как африканского прадеда поэта, знаменитого «царского арапа» Абрама Ганнибала, так и самого Пушкина. Подчеркнув  всемирное значение творчества русского гения, Эдуард Узенёв акцентировал внимание на тот факт, что ряд своих шедевров, как то трагедия «Борис Годунов» или роман «Евгений Онегин», поэт создал именно в Михайловском. 

«Ежегодно музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» посещают сотни тысяч человек со всего мира, — констатировал Эдуард Узенёв. — Величайшей ценностью этого уголка являются нетронутые природные ландшафты, сохранившиеся в своей основе со времен Пушкина. Здесь царит гармония природы и поэзии. Здесь живо чувствуется магия места — «шум лесов», «иволги напев живой», «сиянье розовых снегов», «шёпот речки тихоструйной», дождь за окном кабинета поэта — всё это наряду с музейными экспозициями создает у посетителей яркие впечатления-воспоминания и побуждает вновь и вновь перечитывать Пушкина.

Отметим, что организатором «пушкинской программы» на выставке-ярмарке «Арт-Анкара»  выступило Министерство культуры России в содружестве с Русским домом в Турции.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 марта 2023

Глава Куньинского района смастерил домик для белочки своими руками
11 марта 2023

Участники форсайт-сессии в Печорах поделились своими впечатлениями
11 марта 2023

Сотрудники «Михайловского» представили пушкинские места в Турции
11 марта 2023

Губернатор Псковской области опубликовал новое еженедельное видеообращение
11 марта 2023

Михаил Ведерников ответил на обращения граждан о бродячих собаках в Дно
11 марта 2023

17 млн рублей выделят на проведение Дней пушкинской поэзии и русской культуры в 2023 году
11 марта 2023

Проект строительства магистральных теплосетей в Острове-3 представили в Правительстве РФ
11 марта 2023

В администрации Пскова рассказали о национальных проектах России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...