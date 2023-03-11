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Культура

Заседание исторического кружка прошло в музее-заповеднике «Изборск»

Заседание исторического кружка «Изборская пятница» прошло в выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» 10 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

На встрече кандидат исторических наук, доцент, завкафедрой отечественной истории ПсковГУ Наталья Никитина рассказала слушателям о различных аспектах семейной жизни крестьян, в том числе и о её особенностях, характерных для Псковской области.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Так, например, в Новоржевском районе после свадьбы проводился обряд «Сбивание рожек».

На второй день после ритуала родственники собирались у новобрачных. Когда те выходили им навстречу, гости попарно выстраивались напротив молодожёнов и, начиная со старших, подходили к молодым. Те в ответ кланялись, а молодая супружница угощала гостей чаркой водки, за что её щедро одаривали.

Первая пара гостей, подошедшая к молодым, с треском разбивала подле них глиняный сосуд. Это было символом того, что женщина, вступая в семью, должна расстаться с девичьей строптивостью и заносчивостью, подобно тому, как у бодливой коровы сбивали рога.

Также Наталья Никитина рассказала, что «выйти в бабы» в Псковской губернии означало выйти замуж. Бабой замужнюю женщину называли до самой старости и даже после развода, так как она успела принять участие в свадебном ритуале.

Интересно и то, что возраст, в котором женщину начинали считать старой, очень разнился в разных регионах России. К примеру, в южных районах женщина считалась старой, когда женила первого сына. На западе – когда пару себе находили все сыновья. Где-то для «выхода на пенсию» необходимо было дождаться рождения внуков. В Псковской же губернии женщина становилась старой только тогда, когда начинали говорить её внуки.

Активное участие в обсуждении приняли и местные жители, которые рассказали о традициях предков, живших много лет назад на Изборской земле. В ближайшее время в музее пройдёт новая встреча. Предварительно, она будет связана с купеческими традициями на Руси.

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