Соревнования на кубок Псковской области по кикбоксингу прошли в Новоржеве

18:38, 11 марта 2023, ПАИ

Соревнования на кубок Псковской области прошли на базе Новоржевского дома детского творчества 11 марта, сообщает газета «Земля Новоржевская».

В соревнованиях приняли участие десятки спортсменов из Великих Лук, Боровичей (Новгородская область), Санкт-Петербурга, Пыталово и Новоржева. Как отметили организаторы, первоначально для участия были заявлены ещё единоборцы из трёх клубов города Пскова, но в итоге участники не приехали.

В финальных поединках встретились 22 пары в разных весовых категориях. Самыми многочисленными были возрастные группы 7-8 лет и 9-10 лет.