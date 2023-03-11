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Спорт

Соревнования на кубок Псковской области по кикбоксингу прошли в Новоржеве

Соревнования на кубок Псковской области прошли на базе Новоржевского дома детского творчества 11 марта, сообщает газета «Земля Новоржевская».

Фото здесь и далее: газета «Земля Новоржевская»

В соревнованиях приняли участие десятки спортсменов из Великих Лук, Боровичей (Новгородская область), Санкт-Петербурга, Пыталово и Новоржева. Как отметили организаторы, первоначально для участия были заявлены ещё единоборцы из трёх клубов города Пскова, но в итоге участники не приехали.

В финальных поединках встретились 22 пары в разных весовых категориях. Самыми многочисленными были возрастные группы 7-8 лет и 9-10 лет.

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